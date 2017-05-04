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Sputnik вручит Георгиевские ленты в память о Великой Победе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/press_re...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424210-ru.html

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4 мая 2017, 13:00       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая, Пресс-служба Sputnik. - В рамках празднования Дня Победы информационное агентство и радио Sputnik Кыргызстан предложит жителям и гостям Бишкека принять участие в ставшей ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Акция Sputnik стартует 9 мая в 9:00 по Бишкекскому времени в самом популярном и излюбленном месте горожан - Парке Победы им. Даира Асанова, Героя Советского Союза, где запланирован сбор участников шествия "Бессмертный полк". Каждый желающий может получить из рук волонтеров Sputnik георгиевскую ленточку, символизирующую память о подвиге воинов Великой Отечественной войны и живую связь поколений.
Руководитель Sputnik Кыргызстан Елена Череменина: "Sputnik каждый год принимает участие в международной акции "Георгиевская ленточка". Для всех нас - это символ всеобщей победы, дружбы и великой истории, которую нельзя забыть и переделать. Спасибо всем, кто принимает участие в акции и тем самым отдает честь героям и хранит память о них".
Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в стенах Агентства (в 2005 году - РИА Новости, с 2013 года - МИА "Россия сегодня) при участии общественной организации "Студенческая община". С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной: с 2009 года георгиевские ленточки распространяют в зарубежных представительствах Россотрудничества по всему миру. За более чем 10 лет разные общественные и коммерческие организации становились организаторами акции. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы. С 2016 года акция проводится силами тысяч Волонтеров Победы по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Sputnik Кыргызстан начал работу в стране в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.* Sputnik Кыргызстан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.
* По данным LiveInternet на 1 апр 2017 года

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