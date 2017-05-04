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Садыр Жапаров останется под стражей до 28 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424209-ru.html

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Садыра Жапарова оставили под арестом до 28 мая

4 мая 2017, 13:04       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров решением Бишкекского городского суда оставлен под стражей до 28 мая, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан адвокат оппозиционера Шарабидин Токтосунов.
Таким образом, вторая инстанция оставила в силе решение первой. Ранее адвокаты обвиняемого обратились в горсуд с ходатайством об изменении меры пресечения.
Садыра Жапарова задержали 25 марта, когда он вернулся в Кыргызстан из-за рубежа. В отношении него возбуждено дело по статьям 227, 341, 113 и 234 ("Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса КР. Следствие установило, что 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской областной администрации. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал акцию протеста, утверждает ГКНБ.
2 апреля Жапарова доставили из СИЗО-1 в больницу ИК-47: оппозиционер порезал себе вены и шею ножом для хлеба. В тот же день его прооперировали. Сам Жапаров в видеоинтервью отметил, что был в шоковом состоянии и плохо помнит, что произошло в тот день. Он отметил, что вины других людей в произошедшем нет. После курса лечения обвиняемого вернули в следственный изолятор.

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