Садыр Жапаров останется под стражей до 28 мая

4 мая 2017, 13:04 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. Экс-депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров решением Бишкекского городского суда оставлен под стражей до 28 мая, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан адвокат оппозиционера Шарабидин Токтосунов.

Таким образом, вторая инстанция оставила в силе решение первой. Ранее адвокаты обвиняемого обратились в горсуд с ходатайством об изменении меры пресечения.

Садыра Жапарова задержали 25 марта, когда он вернулся в Кыргызстан из-за рубежа. В отношении него возбуждено дело по статьям 227, 341, 113 и 234 ("Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство", "Применение насилия в отношении представителя власти") Уголовного кодекса КР. Следствие установило, что 7 октября 2013 года во время акции протеста в Караколе митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской областной администрации. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга и последующих противоправных действий был Жапаров, он же финансировал акцию протеста, утверждает ГКНБ.

2 апреля Жапарова доставили из СИЗО-1 в больницу ИК-47: оппозиционер порезал себе вены и шею ножом для хлеба. В тот же день его прооперировали. Сам Жапаров в видеоинтервью отметил, что был в шоковом состоянии и плохо помнит, что произошло в тот день. Он отметил, что вины других людей в произошедшем нет. После курса лечения обвиняемого вернули в следственный изолятор.