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Кыргызстан оплатил взносы в бюджет ООН

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424208-ru.html

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4 мая 2017, 12:51       Комментарии

Кыргызстан вошел в список 39 стран оплативших свои взносы в бюджеты ООН в полном размере и не имеющих задолженности за предыдущие годы, сообщает пресс-служба МИДа.
По данным ведомства, 3 мая в штаб-квартире ООН состоялось заседание Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
"Н заседании отмечено, что Кыргызстан своевременно и в полном объеме оплатил взносы. В 2016 году страна погасила все свои задолженности в бюджеты ООН за предыдущие годы и впервые включена в подобный список в октябре 2016 года. Наряду с Кыргызстаном в упомянутый список вошли такие страны как Австралия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция и Швейцария", – говорится в сообщении.

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