Кыргызстан оплатил взносы в бюджет ООН

4 мая 2017, 12:51 Комментарии

Кыргызстан вошел в список 39 стран оплативших свои взносы в бюджеты ООН в полном размере и не имеющих задолженности за предыдущие годы, сообщает пресс-служба МИДа.

По данным ведомства, 3 мая в штаб-квартире ООН состоялось заседание Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

"Н заседании отмечено, что Кыргызстан своевременно и в полном объеме оплатил взносы. В 2016 году страна погасила все свои задолженности в бюджеты ООН за предыдущие годы и впервые включена в подобный список в октябре 2016 года. Наряду с Кыргызстаном в упомянутый список вошли такие страны как Австралия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция и Швейцария", – говорится в сообщении.