Президенту доложили о мерах по укреплению обороноспособности Кыргызстана

4 мая 2017, 12:57 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 4 мая, принял секретаря Совета безопасности страны Темира Джумакадырова, сообщает пресс-служба президента..

Глава государства проинформирован о состоянии национальной безопасности и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны.

"Темир Джумакадыров также доложил президенту о реализации мероприятий, нацеленных на демонтаж коррупционных рисков в государственных органах и ходе реформы системы правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что наряду с дальнейшей реализацией таких стратегических задач, как повышение эффективности органов внутренних дел и реформа армии, секретариату Совета безопасности необходимо уделять должное внимание и обеспечить четкую координацию работы соответствующих органов по выработке действенных мер для снижения аварийности и обеспечения безопасности людей на дорогах страны", – говорится в сообщении.