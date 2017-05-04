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Президенту доложили о мерах по укреплению обороноспособности Кыргызстана

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424207-ru.html

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4 мая 2017, 12:57       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 4 мая, принял секретаря Совета безопасности страны Темира Джумакадырова, сообщает пресс-служба президента..
Глава государства проинформирован о состоянии национальной безопасности и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны.
"Темир Джумакадыров также доложил президенту о реализации мероприятий, нацеленных на демонтаж коррупционных рисков в государственных органах и ходе реформы системы правоохранительных органов страны. Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что наряду с дальнейшей реализацией таких стратегических задач, как повышение эффективности органов внутренних дел и реформа армии, секретариату Совета безопасности необходимо уделять должное внимание и обеспечить четкую координацию работы соответствующих органов по выработке действенных мер для снижения аварийности и обеспечения безопасности людей на дорогах страны", – говорится в сообщении.

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