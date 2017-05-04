МЧС: Село Аюу входит в первую категорию опасных зон

4 мая 2017, 12:37 Комментарии

Село Аюу Узгенского района Ошской области входит в первую категорию опасных зон. Это сегодня, 4 мая, сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Калыс Ахматов на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, с 2003 года специалисты наблюдали за этим участком и ранее МЧС предупреждало жителей о сходе оползня. Он добавил, что с начала года ведомство выявило около 5 тысяч опасных мест, откуда требуется переселить людей.

Депутат Мирлан Бакиров поинтересовался, почему на официальном сайте МЧС нет информации о селе Аюу. Также он спросил, почему МЧС не установило круглосуточное дежурство, зная об опасности.

По словам чиновника, у ведомства нет столько сотрудников, чтобы установить круглосуточное наблюдение.

Ахматов также сообщил, что к настоящему времени переселены 1 888 семей, но еще надо переселить 3 645 семей из опасных районов. Они получили помощь от государства и должны были переехать в безопасные районы, но так и не сделали этого, так как их не устраивает новая территория.

Напомним, 29 апреля, около 7.20 утра сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы. Семьям погибших и пострадавших оказана материальная помощь из средств президентского фонда социальной защиты.

Вечером того же дня в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.