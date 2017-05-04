В Бишкеке на "Ярмарке вакансий" будут представлены более 10 тысяч вакансий

4 мая 2017, 12:23 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. В Бишкеке 11 мая состоится Ярмарка вакансий и профессий на республиканском уровне с более обширным привлечением работодателей для всех заинтересованных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского управления по содействию занятости при Министерстве труда и социального развития КР.

Мероприятие пройдет в Бишкекском гуманитарном университете имени К. Карасаева с 10 утра.

"Традиционный формат мероприятия предполагает участие около 60 организаций города для оказания содействия в трудоустройстве безработным гражданам и выпускникам ВУЗов. Среди потенциальных работодателей числятся ГП "БШЗ", ЗАО "Берекет", ОсОО "Бегемот", ЗАО "Акун", Образовательное учреждение "Rich studio", ЗАО "Шоро", отель "Хаятт Ридженси", МП "Бишкекгорлифт", Частная медицинская клиника "Интер медикал", Бишкекпарк и другие. К услугам посетителей мероприятия будет предложена около 10 - тысячная база вакансий по городу Бишкек", - говорится в сообщении ведомства.

Ярмарка пройдет с участием профессиональных лицеев города Бишкек с целью профориентации выпускников школ. Каждый лицей представит информацию по профессиональному обучению. Будет проведен тренинг "Эффективное трудоустройство" для обучения инструментам трудоустройства и профессиональное тестирование школьников.

Участникам ярмарки вакансий будет предоставлена возможность ознакомиться с перечнем услуг Бишкекского городского управления по содействию занятости МТСР КР.

А также в мероприятии примут участие Микрокредитное агентство по микрокредитованию безработных граждан г.Бишкек, Управление Передвижной службы занятости МТСР КР и Центр трудоустройства граждан КР за рубежом ГСМ КР, частные агентства занятости, имеющие лицензии на трудоустройство за рубежом, которые могут отправить желающих молодых людей и студентов на работу в летний период в Турцию, ОАЭ и Германию.

Желающим получить смежную или новую профессию для дальнейшего трудоустройства будет дана консультация представителями отдела профессионального обучения БГУ по содействию занятости МТСР КР.

Посетить данное мероприятие могут все граждане, желающие найти подходящую для себя работу.