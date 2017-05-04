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Глава МИД КР Э.Абдылдаев принял зампомощника Госсекретаря США Д.Розенблюма

Источник:
http://kabar.kg/news/glava-mid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424203-ru.html

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Глава МИД Э.Абдылдаев встретился с заместителем помощника Госсекретаря США Д.Розенблюмом

В парламенте предложили принудительно переселять кыргызстанцев, живущих в опасных зонах

4 мая 2017, 12:31       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев накануне принял заместителя помощника Государственного секретаря США Дэниэля Розенблюма. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Стороны обсудили вопросы о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана с США в двустороннем, региональном и многостороннем форматах.
В ходе беседы кыргызская сторона также проинформировала представителей США о начале реализации в Кыргызстане проекта "Таза коом".

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