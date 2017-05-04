Глава МИД КР Э.Абдылдаев принял зампомощника Госсекретаря США Д.Розенблюма

4 мая 2017, 12:31 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев накануне принял заместителя помощника Государственного секретаря США Дэниэля Розенблюма. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили вопросы о текущем состоянии и перспективах сотрудничества Кыргызстана с США в двустороннем, региональном и многостороннем форматах.

В ходе беседы кыргызская сторона также проинформировала представителей США о начале реализации в Кыргызстане проекта "Таза коом".