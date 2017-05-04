А.Атамбаев: Секретариату Совбеза нужно четко координировать работу по выработке мер для обеспечения безопасности на дорогах

4 мая 2017, 12:10 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 4 мая принял секретаря Совета безопасности страны Темира Джумакадырова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи президента проинформировали о состоянии национальной безопасности и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности страны.

Т.Джумакадыров также доложил президенту о реализации мероприятий, нацеленных на демонтаж коррупционных рисков в государственных органах и ходе реформы системы правоохранительных органов страны.

А.Атамбаев подчеркнул, что наряду с дальнейшей реализацией таких стратегических задач, как повышение эффективности органов внутренних дел и реформа армии, секретариату Совета безопасности необходимо уделять должное внимание и обеспечить четкую координацию работы соответствующих органов по выработке действенных мер для снижения аварийности и обеспечения безопасности людей на дорогах страны.