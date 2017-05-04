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Депутат считает необходимым привлечь к ответственности членов правительства за невыделение НАН средств на проведение полевых исследований

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424201-ru.html

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В Кыргызстане необходимо переселить 3645 семей с опасных зон

Ничего не изменится с переселением, пока мы не начнем страховать свое жилье, - депутат

4 мая 2017, 12:12       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") считает необходимым привлечь к ответственности членов правительства за неисполнение закона о гражданской защите.
На заседании парламента 4 мая он спросил, проводило ли Южное отделение Национальной академии наук полевые исследования опасных территорий после 2004 года.
"Исследования не проводились. Средства не выделялись", - ответил представитель НАН.
"Правительство необходимо привлечь к ответственности за неисполнение закона о гражданской защите. Бюджет должен был выделяться", - возмутился депутат.

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