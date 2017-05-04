Депутат считает необходимым привлечь к ответственности членов правительства за невыделение НАН средств на проведение полевых исследований

4 мая 2017, 12:12 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") считает необходимым привлечь к ответственности членов правительства за неисполнение закона о гражданской защите.

На заседании парламента 4 мая он спросил, проводило ли Южное отделение Национальной академии наук полевые исследования опасных территорий после 2004 года.

"Исследования не проводились. Средства не выделялись", - ответил представитель НАН.

"Правительство необходимо привлечь к ответственности за неисполнение закона о гражданской защите. Бюджет должен был выделяться", - возмутился депутат.