Ко Дню Победы: Асаналы Чекиров, участвовавший в штурме Рейхстага

4 мая 2017, 12:22 Комментарии

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне АКИpress подготовил цикл историй об участниках ВОВ, которыми поделились их потомки.

Сегодня речь пойдет о ветеране ВОВ Асаналы Чекирове, который скончался в октябре 2016 года.

Чекиров Асаналы Чекирович родился 15 января 1920 года в поселке Чолпон-Ата (ныне город Чолпон-Ата). После окончания 5 классов Чолпон-Атинской семилетней школы с 1935 по 1940 годы учился в Кыргызском педагогическом училище. Вступил кандидатом в члены коммунистической партии в 1939 году, избирался секретарем комсомольского комитета училища.

В октябре 1940 года по специальному набору был призван в ряды Советской Армии. Военную службу начал в октябре 1940 года красноармейцем, а затем заместителем Комиссара отдельного противотанкового дивизиона города Таураге Литовской ССР.

Он пошел в армию, когда ему было 20 лет. С 22 июня 1941 года по 29 апреля 1945 года участвовал в основном на двух фронтах - на Карельском и на первом Белорусском фронте в качестве военного комиссара минометной батареи. А после упразднения институтов военных комиссаров был заместителем командира батареи по политической части, а затем командовал минометным взводом и батареей. Также участвовал в сражениях по освобождению Белоруссии и Польши. Есть награда за освобождение Варшавы и за захват Берлина. В Берлине 29 апреля 1945 года был тяжело ранен.

Родственники ветерана вспоминают, как он рассказывал о войне:

"Самое трудное во время войны для меня было вынужденное отступление наших войск. Нехорошее впечатление было у каждого из нас. Но самое радостное событие для меня и всех наших солдат был День Победы. Я был ранен, нас начали эвакуировать в Советский Союз. Мы были тяжело больны, поэтому я точно не помню, в каком городе мы были. Но хорошо помню, что на какой-то станции нам сообщили о победе: "Разгромлен германский фашизм!" - это было самым радостным событием.

Помню, как наша часть 2 апреля 1945 года вошла в Берлин и квартал за кварталом, дом за домом мы шли вперед. Считается, что в ВОВ было 20 млн погибших, но на самом деле было больше. А оставшихся сирот, вдов - миллионы.

Среди нас было очень много представителей разных народов, нас всех объединяла дружба. Крепкая дружба народов, которая явилась одним из факторов Победы в ВОВ. Во время войны были моменты затишья. И когда была возможность, мы учились и занимались. Писали письма на родину.

Обычно я писал о том, где находимся, воюем. Иногда указывал местность. Например, о том, что нахожусь на Карельском фронте в таком-то направлении. Никаких ограничений в содержании писем не было, я мог указать место нахождения и т.д. Труднее всего нам было воевать зимой. Снег, холод, голод. Продуктов тогда было очень мало. Мы жили в холодных земельных окопах".

Асаналы Чекиров награжден орденами "Красное Знамя", "Отечественной Войны" первой степени, "Красная Звезда" и шестнадцатью медалями, в том числе "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", имеет две благодарственные грамоты Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина за отличные боевые действия по овладению крупнейшим промышленным центром Польши - городом Лодзь, и по прорыву сильной обороны немцев на западном берегу реки Висла южнее Варшавы.

29 апреля 1945 года при штурме Рейхстага в Берлине был тяжело ранен. После демобилизации из армии с декабря 1945 года по июнь 1976 года работал на партийной и хозяйственной работе. Награжден двумя почетными грамотами президиума Верховного Совета Киргизской Республики за активное участие в восстановлении народного хозяйства.

С июня 1976 года находился на пенсии, занимался общественной работой, заместителем председателя Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Являлся почетным гражданином Иссык-Кульского района.

20 октября 2016 года ветерана Великой Отечественной войны Асаналы Чекирова не стало.