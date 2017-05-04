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МЧС ответило на информацию ЖК о том, что на официальном сайте МЧС нет информации об оползне-опасных участках

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424199-ru.html

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4 мая 2017, 12:38       Комментарии

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций пояснила озвученную в Жогорку Кенеше информацию о том, что на официальном сайте МЧС нет информации об оползне-опасных участках.
По данным пресс-службы, на официальном веб-сайте МЧС на главной странице есть специальный раздел "Книга", где за каждый год выставляется книга "Мониторинг и прогноз возможной активизации опасных процессов и явлений на территории Кыргызской Республики", изложены выпуск книг за 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год. В этом разделе дана развернутая информация о потенциально опасных природных процессов по республике, вплоть до сел.
В Узгенском районе Ошской области наибольшее развитие получили оползневые процессы. На карте-схеме приводятся участки возможной активизации оползней. Всего по Узгенскому району 16 айыльных аймаков, всего 295 потенциально-опасных участка, из них 162 оползне-опасные участки.
Больше всего оползней возникало в долине р. Чангет, Зергер, Ничке, Кёльдюк, Шорсу, Кара-Тарык, сплошное развитие оползней отмечается по левобережью р. Кара-Дарья. На территории Джалпак-Ташского аильного аймака многие населенные пункты расположены на поверхности крупных древних оползней. В восточной части села Кара-Тарык в верховье одноименной долины существуют оползневые трещины, наблюдаются деформации, и подвижки этой части территории. Дальнейшее развитие оползня может привести к деформациям жилых домов. Правый склон долины реки Шорсу осложнен оползневыми процессами. Смещение одного из блоков может привести к запруде р. Шорсу с образованием водоема и последующим его прорывом.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (49%), совместное воздействие атмосферных осадков и подземных вод (10%), атмосферные осадки и тектонический фактор (41%).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 - подготовки, 2 - движения, 3 - стабилизации или вторичных смещений. По стадии развития оползней выделены находящиеся в фазе подготовки (11%), движения (23%), стабилизации, где возможны вторичные смещения при активизации (66%).

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