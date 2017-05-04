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За призывы построить халифат в КР осужден член "Хизб ут-Тахрир"

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424198-ru.html

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4 мая 2017, 12:31       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. В Иссык-Кульской области осужден член запрещенной религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.
Мужчину задержали в сентябре 2016 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Караколе. Он пропагандировал идею построения халифата и предлагал свергнуть конституционный строй, сообщили в ГКНБ. В ходе обыска у задержанного изъяли DVD-диски, религиозные книги организации, листовки и журналы.
Иссык-Кульский областной суд признал его виновным в преступлении, предусмотренном статьей 299-2 "Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций" Уголовного кодекса КР. Подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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