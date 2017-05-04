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Депутат возмущен, что в МЧС не знают, с какой скоростью двигался оползень в селе Аюу

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424197-ru.html

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Депутат К.Нурматов вступился за МЧС: Мы все виноваты

4 мая 2017, 12:22       Комментарии

Депутат от фракции "Республика-Ата Журт" Мирлан Жээнчороев на заседании парламента поинтересовался у представителей МЧС, на какой скорости двигался оползень, прежде чем дома остались под ним. Однако замглавы МЧС Калыс Акматов не смог ответить на данный вопрос.
"Об оползне было известно с 1993 года, когда произошел первый случай. Тогда погибли 50 человек. В 2003 году снова такая же проблема была, и вновь погибли 30 человек. Сколько человек должны погибнуть, чтобы вы начали работать? Ведутся исследования со стороны академиков. Вы должны были определить, что дома могут остаться под землей", — возмутился он.
Также парламентарий заявил, что на опасной территории строится школа за счет средств Джеруя.
"Почему там строится школа? Почему в МЧС дали разрешение?", — возмутился депутат.
В правительстве рассказали, что в 2015 году за счет средств Джеруя действительно началось строительство школы. Было потрачено 7,5 млн сомов, но из-за нехватки средств строительство прекратилось.

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