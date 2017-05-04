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Суд по делу о взрыве в посольстве Китая в Бишкеке отложили

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sud-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424196-ru.html

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4 мая 2017, 12:36       Комментарии

В Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу о теракте в посольстве Китая в Бишкеке, где в качестве свидетеля выступил ранее объявленный в розыск, работник фирмы "Адал тур" в Турции Мубарак Турганбаев.
По его словам, он не причастен к теракту и сразу же как узнал о том что его объявили в розыск связался с компетентными органами КР и посольством в Турции.
"Я сообщил о своей невиновности в соцсетях. Затем вылетел в Бишкек, где меня задержали и предъявили обвинение в финансировании терроризма. Меня водворили в СИЗО ГКНБ, где я провел два месяца и давал показания. Вместе со мною там находились еще двое работников нашей фирмы с южного филиала — Бахредин Юлдашев и Мамажанов. В итоге в отношении нас прекратили уголовное преследование и мы проходим по делу в качестве свидетелей", – сказал Турганбаев.
Адвокаты подсудимых задали вопросы свидетелю Турганбаеву, но его ответы их не удовлетворили. В связи с этим адвокаты подняли вопрос о законности прекращения уголовного дела в отношении него и его коллег.
На что судья отметил, что решение о прекращении дела в отношении указанных свидетелей вынесено давно и его никто не обжаловал. Это значит, что защитники не могут поднимать данный вопрос.
Между тем защита выразила недовольство тем, что свидетель неоднократно игнорировал повестку в суд для даче показаний и заявили, что необходимо взять его под стражу, так как он нарушает данную им расписку о подчинение решению суда, так как на данный момент является под подпиской о не выезде.
В итоге процесс отложили на 17 и 18 мая.
Напомним, 30 августа 2016 года у посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате атаки пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Еще одна женщина обратилась за медицинской помощью самостоятельно. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана.
ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте у посольства Китая в Кыргызстане. Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых представитель фирмы "Адал Тур" в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта. Жантораев также объявлен в розыск.

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