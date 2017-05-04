Суд лишил свободы на 3 года активного члена РЭО "Хизб ут-Тахрир"

4 мая 2017, 11:38 Комментарии

27 апреля коллегия судей Иссык-Кульского областного суда вынесло решение в отношении члена религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир".

Так, задержанный М.М., 1974 г.р., признан виновным по предъявленной статье 299-2 ("Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций") УК КР. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбытием в колонии общего режима.

Напомним, 28 сентября 2016 года ГКНБ совместно с МВД в г. Каракол Иссык-Кульской области пресекли противоправную деятельность подпольной ячейки РЭО "Хизб ут-Тахрир", пропагандировавшей среди населения областного центра идеи построения "Халифата" и свержения конституционного строя.

В ходе проведения санкционированных оперативно-следственных мероприятий у задержанного М.М. были обнаружены и изъяты в значительном количестве DVD-диски, религиозные книги данной запрещенной организации, листовки и журналы.