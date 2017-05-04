Бишкекский горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО-1 до 28 мая

4 мая 2017, 11:47 Комментарии

Сегодня, 4 мая, судебная коллегия Бишкекского горсуда рассмотрела кассационную жалобу адвокатов экс-депутата парламента Садыра Жапарова по изменению меры пресечения.

По словам адвоката Жапарова Шарабидина Токтосунова, вторая инстанция оставила в силе постановление Первомайского райсуда о содержании бывшего депутата под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

Также, по словам Токтосунова, одного из 12 сторонников, вышедших на митинг 25 марта, Анарбека Бейшенбекова отпустили под домашний арест.

Остальные, согласно решению коллегии Верховного суда, остались под стражей в СИЗО-1.

Напомним, Садыр Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти. Сегодня срок действия следствия закончился, однако следователи попросили продлить расследование данного дела еще на один месяц.