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Сельские женщины-предприниматели получили 235 кредитов для развития бизнеса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359364_se...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424193-ru.html

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4 мая 2017, 11:49       Комментарии

315 женщин-предпринимателей прошли обучение в рамках проекта по развитию женского предпринимательства в Кыргызстане. Об этом стало известно сегодня, 4 апреля, в ходе тематической конференции в Бишкеке.
С 2013 по 2017 год Министерство экономики совместно с Университетом Центральной Азии (УЦА) реализует проект "Развитие женского предпринимательства". Он финансируется Японским фондом сокращения бедности через постоянное представительство АБР в КР.
За этот период УЦА обучил 315 сельских женщин-предпринимателей в возрасте от 28 до 65 лет, 205 сотрудников партнерских финансовых организаций и других заинтересованных сторон. Также реализованы пилотные проекты с использованием кредитных продуктов, удобных для сельских женщин-предпринимателей, по которым выдано 235 кредитов.

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