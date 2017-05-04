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Иса Омуркулов: Принудительно надо было переселить людей с опасных зон

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359368_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424192-ru.html

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4 мая 2017, 11:55       Комментарии

"Принудительно надо было переселить людей с опасных зон", - сказал сегодня, 4 мая, на заседании Жогорку Кенеша лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.
Он заметил, что у правительства всегда одинаковые ответы в течение нескольких лет. Парламент всячески готов оказать помощь, чтобы все было законно. "Если потребуется, мы примем нужный вам закон. Но и вы тоже сделайте что-нибудь", - сказал он.
На что вице-премьер-министр Жениш Разаков ответил, что в настоящее время жителей с опасных зон переселяют через суды, так как они отказываются покидать свои насиженные места.
Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов добавил, что с 2013 года некоторым семьям в селе Аюу три раза давали предписания о переселении. "Они обещали и брали ссуды. Мы сделали все, что в наших силах", - добавил он.
По словам Акматова, у МЧС забрали полномочия по проверке и выдаче ссуды из-за коррупции. А теперь министерство может только через суд переселять людей с опасных зон.

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