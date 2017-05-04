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Институт сейсмологии: В этом году не ожидается сильных землетрясений

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359366_in...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424190-ru.html

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Институт сейсмологии: в 2017 году в Кыргызстане не ожидается землетрясений свыше 5-6 баллов

В Кыргызстане в 2017 году землетрясений силой более 5-6 баллов не будет, - глава Института сейсмологии

Ночью жители Чон-Алая вновь ощутили землетрясение

4 мая 2017, 12:05       Комментарии

2017 год будет спокойным в плане землетрясений, заявил глава Института сейсмологии НАН КР Канатбек Абдрахматов на заседании Жогорку Кенеша.
При этом он отметил, что прогнозировать тектонические процессы очень сложно. Это не удается не только Кыргызстану, но и таким развитым странам, как Япония, которая имеет современные технологии.
Он отметил, что в этом году в стране не ожидаются землетрясения свыше 5-6 баллов. Подземные толчки происходят в Таджикистане и Китае, а ощущаются на территории Кыргызстана.
Однако этот ответ не устроил депутатов, которые раскритиковали работу института. "В мире развиваются технологии, а вы говорите только, что, возможно, год будет спокойным", - сказали нардепы.
Отметим, сегодня парламент заслушивает информацию правительства по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
29 апреля, около 7.20 утра сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы. Семьям погибших и пострадавших оказана материальная помощь из средств президентского фонда социальной защиты.
Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.

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