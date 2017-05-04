Взрыв в посольстве КНР: свидетель два месяца пробыл в СИЗО. Дело прекратили

4 мая 2017, 12:12 Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Первомайском суде Бишкека проходит судебное заседание по делу о взрыве посольства Китая в Кыргызстане.

В качестве свидетеля суд допросил ранее объявленного в розыск сотрудника фирмы "Адал тур" в Турции Мубарака Турганбаева.

Он заявил, что не имеет никакого отношения к теракту, и когда узнал о том, что его разыскивают, сразу связался с посольством КР в Турции.

"Я сообщил о своей невиновности в соцсетях, а потом вылетел в Бишкек. Здесь меня задержали и предъявили обвинение в финансировании терроризма. Меня водворили в СИЗО ГКНБ, где я просидел два месяца. Вместе со мной сидели еще двое сотрудников нашей фирмы - Бахредин Юлдашев и Мамажанов. В итоге уголовное прекратили и нас переквалифицировали из обвиняемых в свидетелей", - сказал Турганбаев.

После допроса свидетеля адвокаты подсудимых подняли вопрос о законности прекращения уголовного дела в отношении него и других его коллег.

Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана, были госпитализированы с осколочными ранениями.