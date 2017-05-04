В Бишкеке ко Дню Победы открылась фотовыставка "Они прикрыли жизнь собою…"

4 мая 2017, 11:54 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Бишкеке сегодня в главном корпусе Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) имени Б.Н.Ельцина состоялось открытие фотовыставки "Они прикрыли жизнь собою…", посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Основу экспозиции составляют копии ранее не выставлявшихся для показа плакатов и фотогазет, вышедших в свет в суровую военную пору и раскрывающих боевую деятельность советских пограничников на фронтах.

После празднования дня Победы выставка будет передана ветеранской организации Государственной пограничной службы КР для организации героико-патриотической работы среди военнослужащих, а также уроков мужества в школах Кыргызстана, проводимых традиционно стражами границы накануне другой важной даты – Дня пограничника.