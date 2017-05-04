В ОАО "Кыргызтелеком" отметили профессиональный праздник - День связиста

4 мая 2017, 11:56 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке в ОАО "Кыргызтелеком" сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное ко Дню работников связи.

В начале мероприятия с тожественной речью выступил председатель правления ОАО "Кыргызтелеком" Нурлан Мадаминов и поздравил всех с предстоящим профессиональным праздником. "7 мая в Кыргызстане отмечают День радио и связи. Связи с предстающими праздниками, решили сегодня провезти данное мероприятие", - отметил он.

Также Н.Мадаминов добавил, что "Кыргызтелеком", как и прежде, остается безусловным лидером на рынке услуг фиксированной связи и интернета, является крупнейшим универсальным оператором страны, и компания также вносит неоценимый вклад в развитие республики.

Кроме этого он отметил достижения компании за 2016 год. "По итогам года консолидированные доходы компании составили более 2 млрд 300 млн сомов, чистая прибыль – более 237 млн. сомов. Впервые за последние 6 лет компания выплатит около 60 млн сомов в качестве дивидендов своим акционерам", - проинформировал он.

М.Мадаминов также поделился планами компании на будущее. "Мы ставим перед собой амбициозные цели. В частности, по поручению Правительства ожидается на материально-технической базе компании внедрение пилотного проекта "Безопасный город". Планируется запуск первого инновационного проекта - центра обработки данных на базе "Кыргызтелекома", - отметил он.

Также председатель компании поздравил и отметил труд ветеранов работников связи. " Если бы не вы, то мы не смогли достигнуть таких высот. Ведь именно они нам построили основные линии связи по всей республике", - сказал Н.Мадаминов и всем отличившимся сотрудникам вручил почетные грамоты.

В свою очередь председатель совета ветеранов работников связи Жумабаев Буркан также всех поздравил с профессиональным праздником и отметил, что сегодня телекоммуникационная отрасль во всем мире является катализатором развития общества и экономики. Также он добавил, что в КР связь в последние годы развивается большими темпами и идет вперед.

В завершении представители ОО "Таза коом" вручили медаль за добросовестную работу и за огромный вклад в развития страны и за борьбу с коррупцией председателю правления ОАО "Кыргызтелеком" Н.Мадаминову.