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В МЧС не хватает 240 сотрудников и 30% спецтехники

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424183-ru.html

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Кубанычбек Кулматов: Зарплата сотрудников РКФР - коммерческая тайна

4 мая 2017, 11:43       Комментарии

В Министерстве чрезвычайных ситуаций вакантными являются 240 мест. Об этом 4 мая на заседании Жогорку Кенеша сообщил замглавы ведомства Калыс Ахматов.
По его словам, в настоящее время работают 5740 сотрудников, 240 мест - текучая нехватка.
"Не хватает 30% техники, это аварийно-спасательные и пожарные машины", - сказал заместитель министра, добавив, что ведомство постоянно направляет смс-сообщения с прогнозом погоды и возможном сходе лавин на опасных участках, а также информация выходит на телевидении и радио.
Депутат Руслан Казакбаев ("Республика - Ата-Журт") отметил, что Кыргызстан - горная страна, где существует вероятность происхождения природных чрезвычайных ситуаций, и 240 вакансий - большая цифра. "Пусть приходят молодые", - сказал он.

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