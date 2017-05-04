В МЧС не хватает 240 сотрудников и 30% спецтехники

4 мая 2017, 11:43 Комментарии

В Министерстве чрезвычайных ситуаций вакантными являются 240 мест. Об этом 4 мая на заседании Жогорку Кенеша сообщил замглавы ведомства Калыс Ахматов.

По его словам, в настоящее время работают 5740 сотрудников, 240 мест - текучая нехватка.

"Не хватает 30% техники, это аварийно-спасательные и пожарные машины", - сказал заместитель министра, добавив, что ведомство постоянно направляет смс-сообщения с прогнозом погоды и возможном сходе лавин на опасных участках, а также информация выходит на телевидении и радио.

Депутат Руслан Казакбаев ("Республика - Ата-Журт") отметил, что Кыргызстан - горная страна, где существует вероятность происхождения природных чрезвычайных ситуаций, и 240 вакансий - большая цифра. "Пусть приходят молодые", - сказал он.