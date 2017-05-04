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Население, проживающее в опасных зонах, можно спасти только переселением, - Ж.Разаков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424182-ru.html

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Более 3,6 тыс. семей, проживающих в опасных зонах, должны быть переселены, более 2 тыс. уже получили ссуды, - правительство

4 мая 2017, 12:04       Комментарии

Население, проживающее в опасных зонах, можно спасти только переселением, сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков 4 мая на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат Аида Салянова ("Ата Мекен") отметила, что к предотвращению чрезвычайной ситуации должен быть индивидуальный подход.
"Кого-то нужно переселить, где-то посадить деревья и этого будет достаточно. Какие методы могут спасти людей и какой бюджет для этого предусмотрен?", - спросила она.
"Их необходимо переселять. Другого выхода на данный момент нет", - ответил вице-премьер.
Замминистра ЧС Калыс Ахматов добавил, что бюджет ведомства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год составляет 100 млн сомов.

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