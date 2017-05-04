Население, проживающее в опасных зонах, можно спасти только переселением, - Ж.Разаков

4 мая 2017, 12:04 Комментарии

Население, проживающее в опасных зонах, можно спасти только переселением, сказал вице-премьер-министр Жениш Разаков 4 мая на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Аида Салянова ("Ата Мекен") отметила, что к предотвращению чрезвычайной ситуации должен быть индивидуальный подход.

"Кого-то нужно переселить, где-то посадить деревья и этого будет достаточно. Какие методы могут спасти людей и какой бюджет для этого предусмотрен?", - спросила она.

"Их необходимо переселять. Другого выхода на данный момент нет", - ответил вице-премьер.

Замминистра ЧС Калыс Ахматов добавил, что бюджет ведомства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2017 год составляет 100 млн сомов.