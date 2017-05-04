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Жениш Разаков: С начала 2017 года зарегистрированы 134 схода оползней

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zhenis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424181-ru.html

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Задайте вопрос гостю онлайн-конференции — начальнику Главного управления патрульной милиции МВД Эркину Баеву

4 мая 2017, 11:10       Комментарии

Парламент заслушивает информацию по факту чрезвычайной ситуации, произошедшей в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области.
Вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что в Кыргызстане с начала 2017 года зарегистрированы 134 факта схода оползней.
"Объем грязевых масс, сошедших в 2017 году, составил более 81 млн кубометров. Под оползнем погибли 34 человека, 68 спасены", – сообщил он и добавил, что за 26 лет всего зафиксировано 518 фактов схода оползней.
Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. Накануне найдены тела трех девочек.
3 мая спасатели МЧС извлекли из-под слоя земли тела двух девочек.

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