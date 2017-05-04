Суд по делу взрыва в посольстве Китая: Допрошен пострадавший сотрудник посольства

4 мая 2017, 11:13 Комментарии

Первомайский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых организации теракта в посольстве Китая в Кыргызстане.

В зале суда в качестве потерпевшего допросили Станислава Понамарева, который сообщил, что работал в посольстве Китая садовником.

«30 августа я, как обычно, пришел на работу. Примерно в 9:00 я работал на винограднике у дома посла, и в это время взорвалась машина. В результате я получил осколочное ранение в шею и бедро», — сообщил он.

Мужчина добавил, что видел, как машина подъехала к дому, но не обратил внимание, кто был за рулем.

«Водителя не успел разглядеть. После взрыва отбежал в сторону, минут через 10 меня забрали на скорой. Мой коллега Дмитрий Насаев тоже получил ранение, он косил газон», — пояснил Понамарев.

Напомним, 30 августа 2016 года у посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате атаки пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Еще одна женщина обратилась за медицинской помощью самостоятельно. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана.

ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте у посольства Китая в Кыргызстане. Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых представитель фирмы «Адал Тур» в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта. Жантораев также объявлен в розыск.