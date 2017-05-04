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Депутат ЖК КР обвинил МЧС в смерти 24 человек под оползнемДепутат ЖК КР обвинил МЧС в смерти 24 человек под оползнемВ Кыргызстане массовые оползневые ситуации наблюдаются каждые 11-12 лет, - Институт сейсмологииВ Кыргызстане массовые оползневые ситуации наблюдаются каждые 11-12 лет, - Институт сейсмологии

В Кыргызстане член "Хизб ут-Тахрира" осужден на 3 года

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424179-ru.html

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Кыргызстанка с ребенком вылетела в Сирию — ГКНБ вернул ее

4 мая 2017, 11:16       Комментарии

27 апреля коллегия судей Иссык-Кульского областного суда вынесено решение в отношении члена РЭО "Хизб ут-Тахрир", задержанного органами ГКНБ в сентябре 2016 года, сообщает пресс-служба нацбезопасности.
По данным ведомства, задержанный М.М., 1974 года рождения, признан виновным по статье "приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций" УК ККР.
"Его лишили свободы сроком на 3 года, с отбытием в колонии общего режима. М.М. задержан в Караколе за пропаганду идеи построения "Халифата" и свержения конституционного строя. Во время обыска у него обнаружили DVD-диски, религиозные книги данной запрещенной организации, листовки и журналы", – говорится в сообщении.

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