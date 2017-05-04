В Кыргызстане член "Хизб ут-Тахрира" осужден на 3 года

4 мая 2017, 11:16 Комментарии

27 апреля коллегия судей Иссык-Кульского областного суда вынесено решение в отношении члена РЭО "Хизб ут-Тахрир", задержанного органами ГКНБ в сентябре 2016 года, сообщает пресс-служба нацбезопасности.

По данным ведомства, задержанный М.М., 1974 года рождения, признан виновным по статье "приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций" УК ККР.

"Его лишили свободы сроком на 3 года, с отбытием в колонии общего режима. М.М. задержан в Караколе за пропаганду идеи построения "Халифата" и свержения конституционного строя. Во время обыска у него обнаружили DVD-диски, религиозные книги данной запрещенной организации, листовки и журналы", – говорится в сообщении.