В парламенте предложили принудительно переселять кыргызстанцев, живущих в опасных зонах

4 мая 2017, 11:32 Комментарии

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов на заседании парламента предложил принудительно переселять граждан, живущих в опасных зонах.

На что заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Калыс Ахматов сообщил, что к настоящему времени переселены около 2 тыс. семей и напомнил, что семьи, которые остались под оползнем в селе Аюу Узгенского района, получали предписания о переселении 3 раза с 2013 года.

«Они взяли ссуды и собирались переехать, но так и не сделали этого. Из них 7 домов были построены незаконно. Полномочия мониторинга опасных зон, выдачи ссуд забрали у ведомства, заявив, что в МЧС коррупция», — отметил замглавы МЧС.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что всего 2093 семей получили ссуды и обязаны переехать.

«732 семьям необходимо выделить земли и ссуду. МЧС подает в суд на тех граждан, которые получили ссуды, но так и не переехали», — добавил он.