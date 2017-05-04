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В парламенте предложили принудительно переселять кыргызстанцев, живущих в опасных зонах

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424178-ru.html

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Население, проживающее в опасных зонах, можно спасти только переселением, - Ж.Разаков

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Ж.Разаков: "Из 3,6 тыс семей проживающих в опасных зонах около 3 тыс уже получили ссуды и участки"

Более 3,6 тыс. семей, проживающих в опасных зонах, должны быть переселены, более 2 тыс. уже получили ссуды, - правительство

4 мая 2017, 11:32       Комментарии

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов на заседании парламента предложил принудительно переселять граждан, живущих в опасных зонах.
На что заместитель министра чрезвычайных ситуаций КР Калыс Ахматов сообщил, что к настоящему времени переселены около 2 тыс. семей и напомнил, что семьи, которые остались под оползнем в селе Аюу Узгенского района, получали предписания о переселении 3 раза с 2013 года.
«Они взяли ссуды и собирались переехать, но так и не сделали этого. Из них 7 домов были построены незаконно. Полномочия мониторинга опасных зон, выдачи ссуд забрали у ведомства, заявив, что в МЧС коррупция», — отметил замглавы МЧС.
Вице-премьер-министр Жениш Разаков сообщил, что всего 2093 семей получили ссуды и обязаны переехать.
«732 семьям необходимо выделить земли и ссуду. МЧС подает в суд на тех граждан, которые получили ссуды, но так и не переехали», — добавил он.

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