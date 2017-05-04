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Горсуд оставил Садыра Жапарова в СИЗО-1 до 28 мая

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/gorsud...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424176-ru.html

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Торага ЖК встретился в с.Аюу с родными и близкими граждан, оставшихся под оползнем

4 мая 2017, 11:55       Комментарии

Сегодня судебная коллегия Бишкекского горсуда рассмотрела кассационную жалобу адвокатов экс-депутата парламента Садыра Жапарова по изменению меры пресечения.
По словам, адвоката Шарабидина Токтосунова, вторая инстанция оставила в силе постановление Первомайского райсуда о содержании бывшего депутата под стражей в СИЗО-1 Бишкека.
"Одного из 12 сторонников, вышедших на митинг 25 марта, Анарбека Бейшенбекова отпустили под домашний арест. Остальные, согласно решению Верховного суда, остались под стражей в СИЗО-1", – пояснил Токтосунов.
Напомним, 2 апреля экс-депутат парламента от партии "Ата-Журт" Садыр Жапаров пытался вскрыть себе вены.
Ранее сообщалось, что экс-депутата Садыра Жапарова после прохождения кыргызско-казахской границы задержали сотрудники ГКНБ и увезли на допрос. Позже в ГКНБ сообщили, что Садыров задержан по уголовному делу о захвате заложников. Митингующие в поддержку Садыра Жапарова переместились к зданию ГКНБ, где отдельные протестующие начали закидывать милицию бутылками с водой и выбили окна автобуса, в который их посадили после задержания. Другая часть митингующих утверждает, что это дело рук провокаторов, а не сторонников Садыра Жапарова. В МВД сообщили, что задержаны 67 человек, в их отношении возбудили уголовное дело по трем статьям 341(Применение насилия в отношении представителя власти), 174 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), 234 (Хулиганство).

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