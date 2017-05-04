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Новости Кыргызстана

Население, проживающее в опасных зонах, можно спасти только переселением, - Ж.РазаковНаселение, проживающее в опасных зонах, можно спасти только переселением, - Ж.Разаков

В МЧС Кыргызстана нехватка сотрудников и техники

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-mchs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424175-ru.html

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4 мая 2017, 12:05       Комментарии

В МЧС не хватает сотрудников. Об этом на заседании парламента сообщил замглавы ведомства Калыс Ахматов.
По его словам, сейчас в министерстве работают 5 тыс. 740 сотрудников, имеется 240 вакансий, вдобавок не хватает 30% техники.
Депутат от фракции "Республика – Ата Журт" Руслан Казакбаев напомнил, что Кыргызстан – горная страна.
"В нашей стране существует вероятность происхождения природных чрезвычайных ситуаций. Я считаю, что 240 вакансий – большая цифра", – сказал он.

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