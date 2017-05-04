В МЧС Кыргызстана нехватка сотрудников и техники

4 мая 2017, 12:05 Комментарии

В МЧС не хватает сотрудников. Об этом на заседании парламента сообщил замглавы ведомства Калыс Ахматов.

По его словам, сейчас в министерстве работают 5 тыс. 740 сотрудников, имеется 240 вакансий, вдобавок не хватает 30% техники.

Депутат от фракции "Республика – Ата Журт" Руслан Казакбаев напомнил, что Кыргызстан – горная страна.

"В нашей стране существует вероятность происхождения природных чрезвычайных ситуаций. Я считаю, что 240 вакансий – большая цифра", – сказал он.