Депутат ЖК КР обвинил МЧС в смерти 24 человек под оползнем

4 мая 2017, 11:18 Комментарии

Смерть 24 человек, оставшихся под оползнем в селе Аюу, на совести Министерства чрезвычайных ситуаций. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат от фракции СДПК Абдывахап Нурбаев.

По его словам, МЧС нужно придумать другое решение, если жители не хотят переселяться.

"В МЧС более 1 тыс. сотрудников, и вы просто сидите. На вашей совести гибель 24 человек", — заявил парламентарий.

Коллега депутата Музаффар Исаков (СДПК) выступил в защиту МЧС и заявил, что нельзя обвинять только одно ведомство.

«Нужна слаженная командная работа. Правительство и органы местного самоуправления должны работать вместе", — заявил он.