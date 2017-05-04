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Кыргызстан вошел в список 39 стран оплативших свои взносы в бюджеты ООН

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424173-ru.html

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4 мая 2017, 11:20       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Кыргызстан вошел в список 39 стран оплативших свои взносы в бюджеты ООН в полном размере и не имеющих задолженности за предыдущие года. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее информации, 3 мая в штаб-квартире ООН состоялось заседание Пятого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой Заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам менеджмента Ю.Такасу от имени Генерального секретаря ООН А.Гутерреша выразил благодарность правительствам 39 государств, которые полностью оплатили свои взносы бюджеты ООН и не имеют задолженностей за предыдущие годы. В этот список вошел Кыргызстан, своевременно и в полном объеме оплатив взносы. Ранее в 2016 г. Кыргызстан погасил все свои задолженности в бюджеты ООН за предыдущие годы и впервые был включен в подобный список в октябре 2016 г.
Наряду с Кыргызстаном в упомянутый список вошли такие страны как Австралия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция и Швейцария.

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