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"Газпром Кыргызстан" запустил стипендиальную программу для подготовки новых кадров

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/gazprom-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424172-ru.html

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4 мая 2017, 11:44       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Министерство образования и науки КР и ОсОО "Газпром Кыргызстан" подписали меморандум об официальном запуске стипендиальной программы "Академия Газпром Кыргызстан".
Соглашение о новом образовательном проекте было подписано Заместителем министра образования и науки КР Кудайберди Кожобековым и Генеральным директором компании Сабырбеком Акимбаевым.
"Компания "Газпром Кыргызстан" начала свою деятельность в стране с 2014 года. В течение адаптационного периода мы ощутили острую нехватку высококвалифицированных технических специалистов. Данная проблема существует и сегодня, особенно она заметна в региональных филиалах компании. В связи с этим было принято решение о запуске программы по подготовке специализированных кадров среди жителей Кыргызстана с дальнейшей перспективой трудоустройства в компании", - отметил С. Акимбаев.
Для участия в программе заинтересованным кандидатам необходимо подать заявку на официальном сайте компании www.gazprom.kg и пройти регистрацию для прохождения первого отборочного тура.
"Всего предусмотрено два этапа отбора на стипендиальную программу, которые пройдут в городах Ош и Бишкек под контролем местных специалистов. Но если подача заявок в других регионах превысит ожидаемое количество, то компания готова провести вступительные экзамены и в том регионе. На второй этап отборочного тура будут приглашены те кандидаты, которые смогли показать высокие результаты, и он уже будет проходить в присутствии представителей партнерских вузов компании. Подать заявку на участие может каждый гражданин Кыргызстана, который имеет аттестат о среднем образовании", - пояснил советник Генерального директора "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.
Как сообщают представители компании, на сегодня в рамках образовательного проекта "Газпром Кыргызстан" сотрудничает с Томским политехническим университетом и Тюменским индустриальным университетом, куда и будут зачислены прошедшие отбор участники на бюджетной и контрактной основах.
По окончанию обучения в российских вузах выпускники программы будут приглашены в компанию для реализации полученной специальности. Здесь будет также действовать принцип естественного отбора в плане интеллектуальных и перспективных возможностей обучившихся.
К.Кожобеков, в свою очередь, выразил благодарность руководству компании "Газпром Кыргызстан" за содействие Министерству в расширении возможностей для получения качественного и востребованного образования для граждан Кыргызстана.

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