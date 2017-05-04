В Кыргызстане массовые оползневые ситуации наблюдаются каждые 11-12 лет, - Институт сейсмологии

4 мая 2017, 11:14 Комментарии

В Кыргызстане массовые оползневые ситуации наблюдаются каждые 11-12 лет, сообщил представитель Института сейсмологии 4 мая на наседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в 1954 году имели место массовые оползни, в 1963 году сошло порядка 500 оползней.

"Но тогда проводились вертолетные облеты, массовых жертв не было, были случайные. В оползнеопасных странах живут люди, там есть стратегия снижения и предупреждения чрезвычайных ситуаций. Некоторые ее пункты мы можем использовать у нас", - сказал он.