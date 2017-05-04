Депутат К.Нурматов вступился за МЧС: Мы все виноваты

4 мая 2017, 11:22 Комментарии

"Мы все виноваты", - заявил депутат Кубанычбек Нурматов("Кыргызстан") 4 мая на заседании Жогорку Кенеша, комментируя обвинения коллег в адрес Министерства чрезвычайных ситуаций относительно гибели граждан под оползнем в Узгенском районе. "Нельзя обвинять только МЧС, губернаторов, органы МСУ. Мы можем построить пострадавшим жилье, поставить палатки, но жизни погибших не вернуть. Мы должны стучать в колокола. Мы должны обеспечить МЧС всем необходимым. Мы должны принять закон о принудительном переселении жителей. Будут еще пожары, ДТП. Мы не можем защитить людей, проживающих в многоэтажках. Нет техники для тушения пожаров в высотках. Мы должны проводить соответствующую работу", - отметил парламентарий.