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Кыргызстанка с ребенком вылетела в Сирию — ГКНБ вернул ее

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424168-ru.html

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4 мая 2017, 11:26       Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. 29 апреля в рамках контртеррористической операции возвращена на родину 28-летняя гражданка Кыргызстана вместе с ребенком, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.
Установлено, что гражданка И. Г. была завербована членами международной террористической организации и прилетела в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирийскую Арабскую Республику. В настоящее время женщину с ребенком отправили к родственникам.
Сотрудники ГКНБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке женщины и ее переправке в Сирию.

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