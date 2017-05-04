Кыргызстанка с ребенком вылетела в Сирию — ГКНБ вернул ее

4 мая 2017, 11:26 Комментарии

БИШКЕК, 4 мая - Sputnik. 29 апреля в рамках контртеррористической операции возвращена на родину 28-летняя гражданка Кыргызстана вместе с ребенком, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

Установлено, что гражданка И. Г. была завербована членами международной террористической организации и прилетела в Турцию с целью дальнейшей переправки в Сирийскую Арабскую Республику. В настоящее время женщину с ребенком отправили к родственникам.

Сотрудники ГКНБ продолжают оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к вербовке женщины и ее переправке в Сирию.