Доллар США: 67.6850 (-0.065) 
Евро: 73.8579 (-0.1048) 
Золото: 40.32 $/гр (-0.05) 
Серебро: 0.54 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Паркуюсь как хочу, потом штраф плачу — рейд "За рулем" проходит в БишкекеПаркуюсь как хочу, потом штраф плачу — рейд "За рулем" проходит в БишкекеМЧС откроет счет для сбора помощи родственникам погибших и пострадавшим при оползне в селе АюуМЧС откроет счет для сбора помощи родственникам погибших и пострадавшим при оползне в селе Аюу

Потерпевший рассказал подробности взрыва в посольстве Китая в Кыргызстане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359363_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424166-ru.html

Похожие новости

В МЧС Кыргызстана нехватка сотрудников и техники

"Газпром Кыргызстан" запустил стипендиальную программу для подготовки новых кадров

Муфтий М.Токтомушев встретится с кыргызстанцами в США

В парламенте предложили принудительно переселять кыргызстанцев, живущих в опасных зонах

Кыргызстанка с ребенком вылетела в Сирию — ГКНБ вернул ее

4 мая 2017, 11:03       Комментарии

Сегодня, 4 мая, в Первомайском райсуде Бишкека проходит судебное заседание по делу о взрыве в посольстве Китая в Кыргызстане.
В качестве потерпевшего суд допросил бывшего садовника дипломатического ведомства Станислава Пономарева.
Он рассказал, что 30 августа в 8.15 пришел на работу, а взрыв прогремел примерно в 9.00.
"В то утро я работал с виноградником у дома посла. В это время я увидел, как подъехала машина, а потом она взорвалась. Водителя я не успел разглядеть. В результате я получил осколочное ранение в шею и бедро. После взрыва отбежал в сторону и побежал к главным воротам, затем меня забрала скорая помощь. Ранение получил и мой коллега Дмитрий Насаев. Он во время взрыва косил газон. Сейчас я там не работаю", - рассказал Пономарев.
Напомним, 30 августа 2016 года в посольстве Китая в Кыргызстане взорвался автомобиль. По данным следствия, взрыв в дипломатическом ведомстве организовал террорист-смертник. В тот день погиб водитель, двое сотрудников посольства, граждане Кыргызстана, были госпитализированы с осколочными ранениями.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум