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Кубок АФК: "Дордой" и "Алай" синхронно потерпели поражение

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359335_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424165-ru.html

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4 мая 2017, 11:06       Комментарии

Чемпион Кыргызстана-2016 ошский "Алай" и серебряный призер чемпионата страны бишкекский "Дордой" уступили свои матчи в рамках четвертого тура Кубка АФК.
Как сообщается, в Оше на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева местный "Алай" принял гостей из Таджикистана - "Истиклол". И в ответном матче алаевцы не смогли взять реванш и уступили со счетом 1:4.
Чемпион Таджикистана начал игру по-хозяйски, отличаясь острыми атаками, и к середине тайма мог уже открыть счет, спас ворота голкипер алайцев Абдуазиз Макхамов.
Однако спустя несколько минут гости все-таки добились своего, на 32-й минуте Манучехр Джалилов открыл счет в матче - 0:1. До перерыва таджикский футболист оформил дубль, головой перенаправив мяч в ворота "Алая" - 0:2.
Во втором тайме картина не изменилась, гости вели себя активно. Вышедший на замену Дильшод Васиев вместо Джалилова также оформил дубль - сначала с пенальти, а затем с игры счет довел до разгромного 0:4.
К концу матча гол престижа от "Алая" забил Одилжон Абдурахманов и игра завершилась с счетом 1:4.
В городе Балканабаде на стадионе "Спорт Топлумы" чемпион Туркменистана "Алтын-Асыр" принял "Дордой". И этот матч завершился не в пользу кыргызстанского клуба, который пропустил три безответных мяча.
Выдержав стартовый натиск дордоевцев, хозяева поля на 14-й минуте открыли счет, Алтымурад Аннадурдыев точно пробил головой - 1:0.
После этого спустя несколько минут судья матча назначил пенальти в ворота "Дордоя" - 2:0.
В концовке первого тайма из-за второй желтой покинул поле Курсан Шератов и назначен второй пенальти. Реализовал его удачно Арсланмурат Аманов - 3:0.
Второй тайм был менее интересен, чем первый. В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу чемпиона Туркменистана.
Таким образом, команды Кыргызстана поборются за третье место в группе D. Лидером в группе является "Истиклол" и "Алтын-Асыр", набравшие по 10 очков, затем с тремя очками идет "Дордой", а чемпион страны не набрал в этом турнире ни одного очка.
Следующий тур пройдет 17 мая, где "Алтын-Асыр" принимает "Алай", а "Дордой" дома встречает "Истиклол".

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