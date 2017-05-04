Кубок АФК: "Дордой" и "Алай" синхронно потерпели поражение

4 мая 2017, 11:06 Комментарии

Чемпион Кыргызстана-2016 ошский "Алай" и серебряный призер чемпионата страны бишкекский "Дордой" уступили свои матчи в рамках четвертого тура Кубка АФК.

Как сообщается, в Оше на стадионе имени Ахматбека Суюмбаева местный "Алай" принял гостей из Таджикистана - "Истиклол". И в ответном матче алаевцы не смогли взять реванш и уступили со счетом 1:4.

Чемпион Таджикистана начал игру по-хозяйски, отличаясь острыми атаками, и к середине тайма мог уже открыть счет, спас ворота голкипер алайцев Абдуазиз Макхамов.

Однако спустя несколько минут гости все-таки добились своего, на 32-й минуте Манучехр Джалилов открыл счет в матче - 0:1. До перерыва таджикский футболист оформил дубль, головой перенаправив мяч в ворота "Алая" - 0:2.

Во втором тайме картина не изменилась, гости вели себя активно. Вышедший на замену Дильшод Васиев вместо Джалилова также оформил дубль - сначала с пенальти, а затем с игры счет довел до разгромного 0:4.

К концу матча гол престижа от "Алая" забил Одилжон Абдурахманов и игра завершилась с счетом 1:4.

В городе Балканабаде на стадионе "Спорт Топлумы" чемпион Туркменистана "Алтын-Асыр" принял "Дордой". И этот матч завершился не в пользу кыргызстанского клуба, который пропустил три безответных мяча.

Выдержав стартовый натиск дордоевцев, хозяева поля на 14-й минуте открыли счет, Алтымурад Аннадурдыев точно пробил головой - 1:0.

После этого спустя несколько минут судья матча назначил пенальти в ворота "Дордоя" - 2:0.

В концовке первого тайма из-за второй желтой покинул поле Курсан Шератов и назначен второй пенальти. Реализовал его удачно Арсланмурат Аманов - 3:0.

Второй тайм был менее интересен, чем первый. В итоге матч завершился со счетом 3:0 в пользу чемпиона Туркменистана.

Таким образом, команды Кыргызстана поборются за третье место в группе D. Лидером в группе является "Истиклол" и "Алтын-Асыр", набравшие по 10 очков, затем с тремя очками идет "Дордой", а чемпион страны не набрал в этом турнире ни одного очка.

Следующий тур пройдет 17 мая, где "Алтын-Асыр" принимает "Алай", а "Дордой" дома встречает "Истиклол".