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В Кыргызстане появился первый 6-летний призер мира по шахматам

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359361_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424163-ru.html

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4 мая 2017, 11:19       Комментарии

Юный шахматист из Кыргызстана завоевал бронзовую медаль на мировом турнире по шахматам. По этому поводу сегодня, 4 мая, федерация шахмат КР вместе с отцом мальчика провели пресс-конференцию.
Они рассказали, что в апреле этого года в г. Яссы в Румынии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Кыргызскую Республику представлял 6-летний гроссмейстер Султай Чынгыз. В данной возрастной категории принимали участие 65 спортсменов из 21 страны мира.
Как отметили в Федерации шахмат КР, это первый в истории выдающийся результат.
Сам бронзовый призер поделился своими впечатлениями от турнира и признался, что ему было приятно одолеть в тактическом поединке девочку из Китая, так как она победила его на Азиатских играх.
"Через Султая о Кыргызстане узнали много людей. Поэтому я хотел бы всех поздравить с этой победой, потому что она является успехом для всей страны. Поэтому мы хотели поделится этим добрым событием. И хотелось бы отметить, что наш призер будет награжден подарком от федерации", - сообщил президент Федерации шахмат КР Милан Турпанов.

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