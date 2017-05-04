Кубок АФК: "Дордой" проиграл туркменскому "Алтын Асыру"

4 мая 2017, 10:59 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В рамках группового раунда Кубка Азиатской футбольной конфедерации - 2017 (АФК) бишкекский "Алай" проиграл туркменскому "Алтын Асыру" со счетом 3:0.

Как сообщает федерация футбола КР, поединок четвертого тура группового этапа в группе D прошел накануне в городе Дашогуз в Туркменистане.

Напомним, что накануне также состоялась еще одна игра этой группы. В Оше "Алай" принимал таджикский "Истиклол". Матч завершился победой гостей со счетом 1:4.

Таким образом, обе кыргызстанские команды потеряли шанс выхода в плей-офф турнира.