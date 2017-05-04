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Кубок АФК: "Дордой" проиграл туркменскому "Алтын Асыру"

Источник:
http://kabar.kg/news/kubok-afk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424162-ru.html

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Кубок АФК-2017: "Алай" и "Дордой" проиграли командам Туркменистана и Таджикистана

4 мая 2017, 10:59       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В рамках группового раунда Кубка Азиатской футбольной конфедерации - 2017 (АФК) бишкекский "Алай" проиграл туркменскому "Алтын Асыру" со счетом 3:0.
Как сообщает федерация футбола КР, поединок четвертого тура группового этапа в группе D прошел накануне в городе Дашогуз в Туркменистане.
Напомним, что накануне также состоялась еще одна игра этой группы. В Оше "Алай" принимал таджикский "Истиклол". Матч завершился победой гостей со счетом 1:4.
Таким образом, обе кыргызстанские команды потеряли шанс выхода в плей-офф турнира.

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