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ГКНБ: На 3 года осужден член РЭО "Хизб ут-Тахрир"

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gknb-na-3...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424160-ru.html

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4 мая 2017, 11:09       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Коллегия судей Иссык-Кульского областного суда 27 апреля 2017 года вынесено решение в отношении члена РЭО "Хизб ут-Тахрир", задержанного спецслужбами в сентябре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКУНБ) КР.
Так, задержанный "М.М.", 1974 г.р., признан виновным по предъявленной статье 299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) УК КР и назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбытием в колонии общего режима.
Напомним, что 28 сентября 2016 года ГКНБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с МВД КР, направленных на противодействие терроризму и религиозному экстремизму, в г.Каракол Иссык-Кульской области пресечена противоправная деятельность подпольной ячейки религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир", пропагандировавшей среди населения областного центра идеи построения "Халифата" и свержения конституционного строя.
В ходе проведения санкционированных оперативно-следственных мероприятий у задержанного "М.М." были обнаружены и изъяты в значительном количестве DVD-диски, религиозные книги данной запрещенной организации, листовки и журналы.

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