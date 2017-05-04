ГКНБ: На 3 года осужден член РЭО "Хизб ут-Тахрир"

4 мая 2017, 11:09 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Кабар/. Коллегия судей Иссык-Кульского областного суда 27 апреля 2017 года вынесено решение в отношении члена РЭО "Хизб ут-Тахрир", задержанного спецслужбами в сентябре 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКУНБ) КР.

Так, задержанный "М.М.", 1974 г.р., признан виновным по предъявленной статье 299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) УК КР и назначила ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбытием в колонии общего режима.

Напомним, что 28 сентября 2016 года ГКНБ в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с МВД КР, направленных на противодействие терроризму и религиозному экстремизму, в г.Каракол Иссык-Кульской области пресечена противоправная деятельность подпольной ячейки религиозно-экстремистской организации (РЭО) "Хизб ут-Тахрир", пропагандировавшей среди населения областного центра идеи построения "Халифата" и свержения конституционного строя.

В ходе проведения санкционированных оперативно-следственных мероприятий у задержанного "М.М." были обнаружены и изъяты в значительном количестве DVD-диски, религиозные книги данной запрещенной организации, листовки и журналы.