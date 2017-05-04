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Правительство КР будет через суд решать вопросы переселения граждан с потенциально опасных мест

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424159-ru.html

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4 мая 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 4 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Правительство Кыргызстана будет через суд решать вопросы переселения граждан с потенциально опасных мест. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил вице-премьер-министр Женишбек Разаков.
По словам депутата Исы Омуркулова, вопрос чрезвычайных ситуаций повторяется из года в год. "Правительство всегда говорит, что предупреждали граждан, просили переехать и так далее, но ничего не меняется. Почему вы не переселили жителей с опасных зон, в нашем случае, жителей села Аюу в принудительном порядке?",- спросил депутат.
В свою очередь вице-премьер-министр Женишбек Разаков сказал, что правительство рассматривает этот вопрос, чтобы в судебном порядке решать вопросы принудительного переселения жителей с опасных зон. "Что касается села Аюу, где люди остались под оползнем, мы предупреждали и просили переехать. Но совет аксакалов села отказались переезжать. Хотя ссуда и участки им уже были выплачены", - сказал он.
Тогда парламентарий подчеркнул, что Жогорку Кенеш готов поддержать любой законопроект по этому вопросу. И призвал исполнительную власть работать в этом направлении. Правительству нужно составить список людей, проживающих в опасных зонах и переселять их.

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