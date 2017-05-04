Правительство КР будет через суд решать вопросы переселения граждан с потенциально опасных мест

4 мая 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 4 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. Правительство Кыргызстана будет через суд решать вопросы переселения граждан с потенциально опасных мест. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил вице-премьер-министр Женишбек Разаков.

По словам депутата Исы Омуркулова, вопрос чрезвычайных ситуаций повторяется из года в год. "Правительство всегда говорит, что предупреждали граждан, просили переехать и так далее, но ничего не меняется. Почему вы не переселили жителей с опасных зон, в нашем случае, жителей села Аюу в принудительном порядке?",- спросил депутат.

В свою очередь вице-премьер-министр Женишбек Разаков сказал, что правительство рассматривает этот вопрос, чтобы в судебном порядке решать вопросы принудительного переселения жителей с опасных зон. "Что касается села Аюу, где люди остались под оползнем, мы предупреждали и просили переехать. Но совет аксакалов села отказались переезжать. Хотя ссуда и участки им уже были выплачены", - сказал он.

Тогда парламентарий подчеркнул, что Жогорку Кенеш готов поддержать любой законопроект по этому вопросу. И призвал исполнительную власть работать в этом направлении. Правительству нужно составить список людей, проживающих в опасных зонах и переселять их.