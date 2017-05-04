Депутат А.Нурбаев обвинил МЧС в смерти 24 человек, депутат М.Исаков заступился за ведомство

4 мая 2017, 10:47 Комментарии

Гибель 24 человек, оставшихся под оползнем в селе Аюу, на совести Министерства чрезвычайных ситуаций, заявил депутат Абдывахап Нурбаев (СДПК) 4 мая на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, если граждане не хотят переселяться, необходимо придумать другое решение проблемы.

"В МЧС 1 тыс. сотрудников, и вы просто сидите. На вашей совести гибель 24 человек", - сказал парламентарий, обращаясь к заместителю министра чрезвычайных ситуаций Калысу Ахматову.

Однако за МЧС заступился депутат Музаффар Исаков (СДПК).

"Нельзя обвинять только одно ведомство. Нужна слаженная командная работа всего правительства и органов местного самоуправления. Суды долго идут. Надо спасать жителей. В Узгене 14 сел, и только 3 из них в безопасных зонах", - отметил он и предложил открыть счет для помощи пострадавшим.

Депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") заявил, что министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов и его заместители должны понести ответственность за гибель граждан при оползне в Узгенском районе и уйти с должностей.

"Люди погибли из-за того, что их не переселили", - заявил депутат.

"Отвечу еще раз, с вашего разрешения. В наши обязанности не входит переселение. Мы занимаемся предупреждением чрезвычайных ситуаций и их последствиями. У нас нет таких полномочий. Как мы можем переселять?" - ответил К.Ахматов.

"Боронов и его заместители должны уйти с должности раз ничего не делают, потому что это не их обязанность. У ведомства должны быть контейнеры, в которых можно проживать временно. Они у вас есть или присвоили?" - спросил З.Жамалдинов.

Замминистра сообщил, что на складе готовы 4 комплекта контейнеров, жителям предоставлены палатки, контейнеров никто не просил.

"Не надо ждать, когда кто-то попросит. Надо делать что-то, чтобы люди были в безопасности", - возмутился депутат.