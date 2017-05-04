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Депутат А.Нурбаев обвинил МЧС в смерти 24 человек, депутат М.Исаков заступился за ведомство

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424158-ru.html

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4 мая 2017, 10:47       Комментарии

Гибель 24 человек, оставшихся под оползнем в селе Аюу, на совести Министерства чрезвычайных ситуаций, заявил депутат Абдывахап Нурбаев (СДПК) 4 мая на заседании Жогорку Кенеша.
По его словам, если граждане не хотят переселяться, необходимо придумать другое решение проблемы.
"В МЧС 1 тыс. сотрудников, и вы просто сидите. На вашей совести гибель 24 человек", - сказал парламентарий, обращаясь к заместителю министра чрезвычайных ситуаций Калысу Ахматову.
Однако за МЧС заступился депутат Музаффар Исаков (СДПК).
"Нельзя обвинять только одно ведомство. Нужна слаженная командная работа всего правительства и органов местного самоуправления. Суды долго идут. Надо спасать жителей. В Узгене 14 сел, и только 3 из них в безопасных зонах", - отметил он и предложил открыть счет для помощи пострадавшим.
Депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") заявил, что министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов и его заместители должны понести ответственность за гибель граждан при оползне в Узгенском районе и уйти с должностей.
"Люди погибли из-за того, что их не переселили", - заявил депутат.
"Отвечу еще раз, с вашего разрешения. В наши обязанности не входит переселение. Мы занимаемся предупреждением чрезвычайных ситуаций и их последствиями. У нас нет таких полномочий. Как мы можем переселять?" - ответил К.Ахматов.
"Боронов и его заместители должны уйти с должности раз ничего не делают, потому что это не их обязанность. У ведомства должны быть контейнеры, в которых можно проживать временно. Они у вас есть или присвоили?" - спросил З.Жамалдинов.
Замминистра сообщил, что на складе готовы 4 комплекта контейнеров, жителям предоставлены палатки, контейнеров никто не просил.
"Не надо ждать, когда кто-то попросит. Надо делать что-то, чтобы люди были в безопасности", - возмутился депутат.

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