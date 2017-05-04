МЧС откроет счет для сбора помощи родственникам погибших и пострадавшим при оползне в селе Аюу

4 мая 2017, 11:02 Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают открыть счет для сбора помощи родственникам погибших и пострадавшим при оползне в селе Аюу Узгенского района.

На заседании парламента 4 мая с таким предложением выступили депутаты СДПК Музаффар Исаков и Аида Касымалиева.

"Я не могу открыть счет, аким не может. Только вы можете. Диаспоры готовы помочь. Открывайте", - сказала А.Касымалиева, обращаясь к членам правительства.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов ответил, что такое поручение ведомству уже дано. "Мы работаем", - добавил он.

29 апреля примерно в 06:40 в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 200 тыс. кубометров, накрывший семь жилых домов, в одном из которых никто не проживал. По предварительной информации, под оползнем погибли 24 человека.