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МЧС откроет счет для сбора помощи родственникам погибших и пострадавшим при оползне в селе Аюу

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424156-ru.html

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4 мая 2017, 11:02       Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают открыть счет для сбора помощи родственникам погибших и пострадавшим при оползне в селе Аюу Узгенского района.
На заседании парламента 4 мая с таким предложением выступили депутаты СДПК Музаффар Исаков и Аида Касымалиева.
"Я не могу открыть счет, аким не может. Только вы можете. Диаспоры готовы помочь. Открывайте", - сказала А.Касымалиева, обращаясь к членам правительства.
Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов ответил, что такое поручение ведомству уже дано. "Мы работаем", - добавил он.
29 апреля примерно в 06:40 в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района сошел оползень объемом 200 тыс. кубометров, накрывший семь жилых домов, в одном из которых никто не проживал. По предварительной информации, под оползнем погибли 24 человека.

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