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Ветеран ВС К.Кожоналиев заявил, что земли военных аэродромов в Бишкеке хотят отдать под строительство частных объектов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424155-ru.html

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Более 20 лет ветеранам Вооруженных сил КР не могут выделить помещение для Дома офицеров

Чиновники хотят отобрать у ветеранов гостиницу "Семетей" и забрать их штаб

4 мая 2017, 11:05       Комментарии

В течение 23 лет мэрия Бишкека не предоставляет помещение для Дома офицеров. Об этом 4 мая на пресс-конференции в АКИpress сообщил руководитель инициативной группы ветеранов Вооруженных сил "За сохранение объектов оборонного значения" Анвар Сартаев.
По его словам, в 1993 году у ветеранов Вооруженных сил был Дом офицеров по ул.Киевской. "Его у нас изъяли, отдали Кыргызско-Российскому Славянскому университету. Но взамен нам ничего не предоставили, хотя в 1994 году вышло постановление правительства, согласно которому мэрия Бишкека должна была найти подходящее помещение под центральный дом офицеров", - сказал он.
Члены инициативной группы заявили, что Фонд по управлению госимуществом передал гостиницу "Семетей" и ее участок госпредприятию "Мулк" в нарушение законов.
Как заявил член инициативной группы, заместитель председателя Республиканского совета ветеранов ВС и тружеников тыла Кубат Кожоналиев, гостиница "Семетей" является объектом военной инфраструктуры. "Решение по объектам военной инфраструктуры может принимать только правительство вместе депутатами Жогорку Кенеша. Кроме того, есть частная норма: в уставе гостиницы "Семетей" решение принимается правительством по предложению Госкомитета по делам обороны, а ГКДО категорически против этого", - сказал он.
Другой член инициативной группы Сатыбек Молдалиев отметил, что гостиница "Семетей" является объектом двойного назначения. "Все военные чиновники, прибывающие в Кыргызстан по линии ОДКБ, ШОС, обязаны останавливаться в военной гостинице, где есть все необходимое для военнослужащих. Она не должна считаться деньгами, она должна служить безопасности и должна выполнять военные цели", - сказал он.
Кроме того, К.Кожоналиев добавил, что в настоящее время земли военных аэродромов в Бишкеке хотят отдать под строительство частных объектов. "Оборону Бишкека оказывают войска ПВО, несколько дивизионов. Если по частям их будем растрачивать, то безопасность не будет обеспечиваться", - сказал он.

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