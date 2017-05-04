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Кыргызстан оплатил взнос в ООН и больше не имеет долгов, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424154-ru.html

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4 мая 2017, 11:05       Комментарии

Кыргызстан вошел в список 39 стран, оплативших свои взносы в бюджеты ООН в полном размере и не имеющих задолженности за предыдущие года. Как сообщили в пресс-службе МИД, 3 мая в штаб-квартире ООН состоялось заседание пятого комитета Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой заместитель генсекретаря ООН по вопросам менеджмента Юкио Такасу от имени генсекретаря ООН Антониу Гутерреша выразил благодарность правительствам 39 государств, которые полностью оплатили свои взносы бюджеты ООН и не имеют задолженностей за предыдущие годы.
"В этот список вошел Кыргызстан, своевременно и в полном объеме оплатив взносы. Ранее, в 2016 году, Кыргызстан погасил все свои задолженности в бюджеты ООН за предыдущие годы и впервые был включен в подобный список в октябре 2016 года", - говорится в сообщении.
Наряду с Кыргызстаном в упомянутый список вошли такие страны, как Австралия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция и Швейцария.

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