Кыргызстан оплатил взнос в ООН и больше не имеет долгов, - МИД

4 мая 2017, 11:05 Комментарии

Кыргызстан вошел в список 39 стран, оплативших свои взносы в бюджеты ООН в полном размере и не имеющих задолженности за предыдущие года. Как сообщили в пресс-службе МИД, 3 мая в штаб-квартире ООН состоялось заседание пятого комитета Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой заместитель генсекретаря ООН по вопросам менеджмента Юкио Такасу от имени генсекретаря ООН Антониу Гутерреша выразил благодарность правительствам 39 государств, которые полностью оплатили свои взносы бюджеты ООН и не имеют задолженностей за предыдущие годы.

"В этот список вошел Кыргызстан, своевременно и в полном объеме оплатив взносы. Ранее, в 2016 году, Кыргызстан погасил все свои задолженности в бюджеты ООН за предыдущие годы и впервые был включен в подобный список в октябре 2016 года", - говорится в сообщении.

Наряду с Кыргызстаном в упомянутый список вошли такие страны, как Австралия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция и Швейцария.