10:59: а с вами играл албарсты?

4 мая 2017, 10:59 Комментарии

Вот поднимите руки те, кто не смотрел этот ролик? Таких, наверное, очень мало.

Все смотрят, смеются, критикуют, нецензурно выражаются. Я же удивился фантазии авторов. Теперь я знаю, как выглядит албарсты. Кстати, по легенде это демоническое существо, которое якобы приходит ночью к спящему человеку, давит ему на грудь и сжимает горло. Человек при этом не может шевельнуться. В науке это называется сонный паралич. Я больше верю науке, чем сказкам про то, что если схватить демона за волосы и загадать желание, оно исполнится.

По версии авторов ролика, албарсты - мужчина в черном, который играет как с мужчинами, так и с девушками (а еще и с козой, это очень важно).

Лично мое мнение - это обычное вирусное видео с симпатичными девушками. Оно как быстро стало популярным, так и потухнет. Зато музыка под "песню" хорошая. Самое смешное - это как поют "уууууй". Этот момент, думаю, всем понравился. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом ролике. Потом еще побеседуем, а сейчас нужно вас ознакомить с новостями.

Начну с футбола. "Ювентус" обыграл в гостях "Монако" и стал ближе к выходу в финал Лиги Чемпионов. Есть вероятность, что в главной игре сойдутся "Реал" и "Ювентус". Это все станет известно уже на следующей неделе после ответных игр.

Землетрясения побеспокоили нас вчера и сегодня. Есть разрушенные дома, но к счастью без жертв.

Чем же хороши биометрические паспорта? Ответ дала Государственная регистрационная служба.

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В соцсетях шороха навела фотография девушки с сорванными цветками Айгуль. Мы связались с ней и поговорили. Также наши журналисты сделали подборку, заставивших соцсети "биться насмерть".

Бул сүрөт эрте менен инстаграм колдонуучусунан дирекке келип түштү. Анын айтымына караганда мындай көрүнүш үстүбүздөгү жылда эле болуп өткөндүгүн айтат. Чындыгында эч кандай факт, далилдер жок бул сүрөттү жүктөгүм келбеди бир жагынан балким чын эле ушундай окуя болуп өткөндүр деген ойдо калып сүрөттү жүктөөнү чечтим. Комментарий ге өз оюңузду калтырыңыз. Бардык нерсе далилденсе мен бир топ маалымат жеткирем.

Публикация от Баткен, Кыргызстан (@batken_live) Май 2 2017 в 2:14 PDT

Позитив. Дизайн молочной бутылки, разработанный отечественными дизайнерами, победила в международном конкурсе.

И вот еще: почитайте материал про то, кто кроме главы Нацбанка предлагал легализовывать марихуану в Кыргызстане.

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Теперь третий блок рубрики 10:59.

Начну с погоды. Сегодня тепло. В некоторых районах страны ожидаются дожди, но в Бишкеке осадков не будет.

Доллар в "обменках" покупают за 67.44 долларов, а продают за 67.74 сомов.

Бензин марки АИ-95 стоит в четверг на заправке "Газпрома" 42 сома за литр, АИ-92 39 сомов 50 тыйын, а дизельное топливо - 43 сома.

На этом все. Вечером иду на свидание. Это я написал похвастаться. Хорошего рабочего дня всем! С уважением Азамат Аралбаев. В стране 10:59.