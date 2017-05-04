В селе Аюу айыльного аймака Заргер полностью восстановлено электроснабжение.

4 мая 2017, 10:42 Комментарии

Бригада Узгенского РЭС 2 мая закончила строительство временной обходной линии электропередач для электроснабжения жителей села Аюу айыльного аймака Заргер. Об этом сообщает пресс-служба Национального энергохолдинга.

Также 1 мая 2017 года бригадой Узгенского РЭС ОАО "Ошэлектро" возобновлена подача электроэнергии в село Курбу-Таш, где ранее в результате движения оползня с 25 апреля 2017 года по 1 мая 2017 года были размыты дороги и снесены 28 опор линий электропередач и без электроснабжения остались 460 абонентов.

Всего по ОАО "Ошэлектро" причиненный ущерб от селевых потоков, схода оползня к электрическим сетям 35-10-0,4 кВ, по предварительным данным, составил 1,9 млн. сом.

На сегодняшний день в ходе оперативных работ сотрудников РЭС все абоненты сел, пострадавших от схода оползней и селевых потоков, подключены к электроснабжению.

Напомним, что в результате схода оползня 29 апреля 2017 года в селе Аюу под оползнем осталось 9 опор воздушной линии ВЛ-10 кВ "Заргер", вследствие чего без напряжения осталось 59 абонентов. Ущерб ОАО "Ошэлектро" с учетом аварийно-восстановительных работ оценивается в 113 000 сомов.