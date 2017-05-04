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Пользователи WhatsApp сообщили о сбое программы по всему миру

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/polzov...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424148-ru.html

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4 мая 2017, 10:49       Комментарии

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp сообщили о сбое программы по всему миру. "Лента.ру" сообщает со ссылкой на Express, что сервис недоступен в Британии, континентальной Европе и в Бразилии.
В компании сообщили, что знают о проблеме, и работают над тем, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки.
После того, как стало известно о сбое, пользователи Twitter в шутку предположили, что русские хакеры добрались и до мессенджеров. "После вмешательства в ход выборов в США, Нидерландах и Франции, Россия взломала WhatsApp, полностью отключив его сервер. Мы знали, что это грядет", — пишет SameeraKhan.

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