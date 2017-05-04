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Суд по делу взрыва в посольстве Китая: cудья запретил фото- и видеосъемку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/sud-po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-424147-ru.html

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Ответственность за взрыв в Кабуле взяла на себя группировка ИГ

4 мая 2017, 10:55       Комментарии

Первомайский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в теракте в посольстве Китая в Кыргызстане.
В начале заседания представители СМИ обратились к председательствующему судье Адылбеку Субанкулову с просьбой разрешить фото и видеосъемку.
Адвокаты подсудимых заявили, что они не против проведения видеосъемки. Прокурор, в свою очередь, оставил ходатайство на усмотрение суда. Подсудимые же выразили протест относительно видео- и фотосъемки.
Выслушав мнение сторон, судья запретил снимать на видео и фотографировать в зале суда во время процесса.
Напомним, 30 августа 2016 года у посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате теракта пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана. ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте у посольства Китая в Кыргызстане.
Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых — представитель фирмы «Адал Тур» в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта. Жантораев также объявлен в розыск.

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