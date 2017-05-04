Суд по делу взрыва в посольстве Китая: cудья запретил фото- и видеосъемку

4 мая 2017, 10:55 Комментарии

Первомайский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении подсудимых, обвиняемых в теракте в посольстве Китая в Кыргызстане.

В начале заседания представители СМИ обратились к председательствующему судье Адылбеку Субанкулову с просьбой разрешить фото и видеосъемку.

Адвокаты подсудимых заявили, что они не против проведения видеосъемки. Прокурор, в свою очередь, оставил ходатайство на усмотрение суда. Подсудимые же выразили протест относительно видео- и фотосъемки.

Выслушав мнение сторон, судья запретил снимать на видео и фотографировать в зале суда во время процесса.

Напомним, 30 августа 2016 года у посольства Китая в Бишкеке прогремел взрыв. В результате теракта пострадали двое садовников посольства, которые были госпитализированы с сотрясением мозга и ушибами в 4-ю горбольницу. Все пострадавшие — граждане Кыргызстана. ГКНБ КР обнародовал имена подозреваемых в теракте у посольства Китая в Кыргызстане.

Спецслужбы объявили в розыск троих подозреваемых, среди которых — представитель фирмы «Адал Тур» в Турции, 1987 года рождения, уроженец Ноокатского района Ошской области Мубарак Турганбаев. По их данным, именно Турганбаев координировал вопросы финансирования теракта. Жантораев также объявлен в розыск.